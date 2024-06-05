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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار زيت الطعام لدى تاجر الجملة اليوم الأربعاء

زيت الطعام
زيت الطعام

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء.. حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، حيث استقرت أسعار زيت الأولين، كما ثبت زيت الصويا المكرر، وهو الأمر مع باقي الأنواع الأخرى.

 

سجل سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 50,000 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، القيمة السعرية لزيوت الطعام خلال ساعات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة 

 

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

سعر زيت الصويا المكرر اليوم الأربعاء 

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 50,000 جنيه

سعر زيت الأولين اليوم الأربعاء 

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 56,000 جنيه للطن.

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 56,000 جنيه للطن.

 

سعر زيت الذرة الخام اليوم الأربعاء 

في حين شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر اليوم الأربعاء 

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

سعر زيت عباد الشمس المكرر اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 50,000 جنيه للطن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش

الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

 

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