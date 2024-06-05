فنادق مرسى علم تحتفل بيوم البيئة العالمى

نظم عدد من الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم جنوب البحر الاحمر حملة نظافة لشاطئ المدينة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى .

وقال ابو الحجاج العمارى مدير احد الفنادق المشاركة فى الحملة أن الحملة جاءت بالتزامن مع احتفال يوم البيئة العالمى وشارك فيها عدد من العاملين بالفندق وعدد من السياح من جنسيات مختلفة حيث تم تنظيف شاطى مدينة مرسى علم من البلاستيك لضرره على البيئة البحرية .

وتهدف الاحتفالات التى ينظمها فرع محميات البحر الاحمر وجهاز شؤون البيئة بالبحر الاحمر لزيادة الوعي البيئي للعاملين بقطاع السياحة والسائحين للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر وضمان استمرارية السياحة الساحلية التي تستقطب أعدادًا كبيرة من السائحين سنويًا، وإزالة التأثيرات السلبية على الحياة البحرية في منطقة البحر الأحمر، عن طريق توعية السائحين إلى الممارسات الخاطئة التي تحدث دون وعي بأضرارها من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والدلافين والسلاحف من أخطار المخلفات البلاستيكية..