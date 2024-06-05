جامعة سوهاج تفوز بجائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد

تسلم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، جائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال البحثية"، حيث حصدت الجامعة جائزة أفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المستدامة" وذلك خلال الحفل الذي نظمته المؤسسة تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية و الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، و الدكتور عيسي الانصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وأعضاء مجلس أمناء وممثلي الجامعات الفائزة بالجائزة. وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، والمهتمين في مجال العمل التطوعي والتنموي، وسط اهتمام إعلامي كبير، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وأعرب النعماني عن بالغ فخره واعتزازه بفوز الجامعة بهذه الجائزة، والذي يبرهن علي ان الجامعة تمتلك كوادر علمية متميزة، قادرة علي ان تخوض مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لأهدافها وخططها في رسم معالم حقيقية تشق طريقاً للبحث العلمي في مجال التنمية المستدامة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية على مساهمتهم في دعم الأعمال البحثية العلمية وإبرازها، الي جانب خلق التنافس الشريف وتشجيع الأفكار والمبادرات المتميزة التي تساهم في تنمية المجتمعات.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن هذا الفوز يمثل علامة فارقة لمرحلة جديدة من التطوير للمشاريع البحثية بجامعة سوهاج وتوسيع نطاق خدماتها، والاستمرار في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مقدماً شكره لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي الجهد المبذول لتحقيق هذا الفوز، وحرص الجامعة على أن تتبني ممارسات صديقة للبيئة في كافة عملياتها، ووضع المعيار البيئي كأولوية قصوى لخفض الانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر أن الجامعات العربية الفائزة هي جامعتي التكنولوجية وبابل بالعراق، وجامعة القصيم بالسعودية، ومن الجامعات المصرية جامعة سوهاج والمنصورة وحلوان، حيث منحت قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية جامعة سوهاج مبلغ اثنتا عشر ونصف دولار وهي قيمة جائزة افضل بحث علمي في مجال التنمية المستدامة.