أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ننشر سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.1 جنيه للشراء و155.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.1 جنيه للشراء

155.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.9 جنيها للشراء

154.9 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

149.2 جنيه للشراء.

155 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149.4 جنيه للشراء.

155 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

150.6 جنيه للشراء

155.3 جنيه للبيع

ارتفع الدولار الأميركي، بعد أن انخفض اللية الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف مارس، مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأمريكية للانخفاض.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف مارس أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الليلة الماضية عند 103.99.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاض غير متوقع في الإنفاق على البناء مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة.وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.