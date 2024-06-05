سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والسوق الموازية، 5 يونيو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في كل من السوق السوداء والبنوك، حيث يأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه السوق المحلية تحركات متزايدة، حيث ارتفع سعر الدولار في البنوك بنحو 30 قرشًا خلال اليوم، مما يعكس حالة التذبذب والضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وفي ظل هذه التطورات، تأثر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بحالة ارتفاع، حيث زاد سعر الدولار فيها بمقدار 35 قرشًا.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 47.58 ج.م

سعر البيع: 47.68 ج.م

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB

سعر الشراء: 47.55 ج.م

سعر البيع: 47.65 ج.م

سعر الدولار في بنك HSBC

سعر الشراء: 47.5 ج.م

سعر البيع: 47.6 ج.م

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء: 47.5 ج.م

سعر البيع: 47.6 ج.م

سعر الدولار في بنك SAIB

سعر الشراء: 47.5 ج.م

سعر البيع: 47.6 ج.م

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 47.4 ج.م

سعر البيع: 47.5 ج.م

سعر الدولار في بنك CIB

سعر الشراء: 47.39 ج.م

سعر البيع: 47.49 ج.م

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 47.3717 ج.م

سعر البيع: 47.5089 ج.م

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 47.37 ج.م

سعر البيع: 47.47 ج.م

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 47.35 ج.م

سعر البيع: 47.45 ج.م

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 47.34 ج.م

سعر البيع: 47.44 ج.م

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

سعر الشراء: 47.07 ج.م

سعر البيع: 47.17 ج.م

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة

تأثرت السوق السوداء في مصر بارتفاع أسعار الدولار داخل البنوك، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء مبلغ 47.80 جنيه، وإليكم الأسعار للكميات :-