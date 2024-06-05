سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.022جنيه للشراء، و13.019جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.01جنيه للشراء، و13.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.022جنيه للشراء.

13.019جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.01جنيه للشراء.

13.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.04جنيه للشراء.

13.029جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.11جنيه للشراء.

3.02جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.09جنيه للشراء.

13.01جنيه للبيع.

ارتفع الدولار الأميركي، بعد أن انخفض اللية الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف مارس، مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأميركية للانخفاض.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف مارس أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الليلة الماضية عند 103.99.

وأظهرت بيانات أمس الإثنين تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاض غير متوقع في الإنفاق على البناء مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.