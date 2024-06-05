أسعار العملات صباح اليوم الأربعاء أمام الجنيه في البنوك المصرية

اسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الأربعاء… شهدت أسعار العملات صباح اليوم الأربعاء 5-6-2024 أمام الجنيه حالة من التأرجح، في معظم البنوك المصرية، يأتي ذلك متزامنا مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5.068 مليار دولار.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار العملات خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعريْ عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.

تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 174.385 مليار جنيه بنهاية ‏أبريل 2024، مقابل 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس، وذلك بحسب بيانات ‏حديثة صادرة عن البنك المركزي‎.‎

ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 2.436 تريليون جنيه بنهاية ‏أبريل، مقابل 2.417 تريليون جنيه بنهاية مارس، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك ‏‏المركزي.‏

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع.

بنك مصر: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 51.50 جنيه للشراء، و51.67 للبيع.

بنك مصر: 51.52 جنيه للشراء، و51.67 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 51.49 جنيه للشراء، و51.66 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 51.52 جنيه للشراء، و51.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 60.46 جنيه للشراء، و60.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.47 جنيه للشراء، و60.66 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 60.43 جنيه للشراء، و60.66 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 60.47 جنيه للشراء، و60.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.65 للبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.64 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.60 جنيه للشراء، و12.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 12.63 جنيه للشراء، و12.65للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 153.97 جنيه للشراء، و155 للبيع.

بنك مصر: 154.09 جنيه للشراء، و155 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 146.78 جنيه للشراء، و155.06 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 154.62 جنيه للشراء، و154.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

بنك مصر: 12.90 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.87 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 12.89 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.