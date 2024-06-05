فتح التقديم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراة لعام 2024

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم أمام الباحثين للتقدم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه لعام 2024.

وتقدم منح الزمالة من الأكاديمية الدولية للعلوم TWAS في مجالات العلوم الطبيعية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشتمل منح الزمالة المقدمة على زمالات TWAS-SN Bose للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية، وزمالة TWAS-NCP لما بعد الدكتوراه، بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء (NCP)، وزمالات TWAS-ICCBS للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية (ICCCBS)

رابط التقديم في منح الزمالة

ويمكن للمُهتمين بمنح الزمالة الاطلاع على جميع التفاصيل وموعد وشروط التقدم بزيارة الروابط التالية:

روابط التقدم للحصول على منح الزمالة في الدكتوراه : https://twas.org/opportunities/fellowships/phd

روابط التقدم للحصول على منح الزمالة في ما بعد الدكتوراه: https://twas.org/opportunities/fellowships/postdoctoral

ولمزيد من الاستفسارات، يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]