رئيس مياه سوهاج يتابع إستمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

فى إطارتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية تابع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بسوهاج استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 11 منافسة وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق ومنافسة الاسعافات الاولية والتعامل مع الانسكابات.

واضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بسوهاج ان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتدريب مشاركين جدد لتكوين فرق قوية للتعامل الأمن والصحيح مع مخاطر بيئة العمل وتبادل الخبرات فيما بينهم لتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من المخاطر.

وأشار عبدالغفار الي حرص الشركة على خلق بيئة عمل لائقة لصالح العامل وصاحب العمل وان الشركة تكثف جهودها فى وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التى تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية فى إطار الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم فى العمل وخفض معدلات الإصابة فى مكان العمل

واوضح اللواء أحمد أبو حساب مستشار السلامة والصحة المهنية والمتابعة أنه تم خلال الاسبوع الثالث على التوالى منافسات التعامل الامن مع نشوب حريق والتى تبحث كيفية التعامل الامن فى حالة حدوث حريق بأحد مواقع العمل والتى يشارك بها 15 فريق وكذلك منافسات الاسعافات الاولية والتى يشارك بها 15 فريق ومنافسات التعامل مع الاماكن المغلقة والتى يشارك بها 12فريق وكذلك مسابقة المهارات الفردية للسيبيا لعدد 26فرد والتى تتمثل بأفرع الشركة مياه وصرف صحى على مستوى 11 مركز بالمحافظة

واوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية انه تُساعد ممارسات السلامة والصحة المهنية على تقليل المخاطرالرئيسية التي تواجه العمال في مختلف القطاعات بشكل كبير من خلال تحديد هذه المخاطر وتقييمها وذلك عبر تقييم بيئة العمل لتحديد المخاطر المحتملة مثل المعدات الخطرة أو المواد الكيميائية الضارةووضع خطط للوقاية من الحوادث المحتملة كتوفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على كيفية استخدام تلك المعدات بشكل آمن بالاضافة الى إجراء تفتيش دوري على بيئة العمل للتأكد من أنها تلبي معايير السلامة والصحة المهنية