الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو على البلاد، ناصحة بارتداء الملابس القطنية وفاتحة اللون.

الملابس الغامقة تمتص أشعة الشمس

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الملابس الغامقة تمتص أشعة الشمس وبالتالي تزيد من الإحساس بالحرارة.

وأضافت أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل حيث ستكون هناك درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي خمس درجات عن تلك الفترة من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 40 درجة في ساعات النهار في الظل وتزيد المحسوسة عن تلك المعدلات.

درجة الحرارة في جنوب الصعيد تصل إلى 45

وأكدت أن درجة الحرارة في جنوب الصعيد وخاصة محافظتي الأقصر وأسوان تصل إلى 45 درجة في الظل بينما تكون المحسوسة أعلى من هذا بكثير.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أغلب محافظات الجمهورية تصل إلى كتل هوائية باردة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 العظمى 37

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 30 والعظمى 45