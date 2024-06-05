وظائف جديدة للشباب برواتب مجزية.. تفاصيل

فرص عمل، وظائف جديدة، كلمات يبحث بها الشباب الراغب في التوظيف على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا تسعى وزارة العمل على الإعلان عن وظائف جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

ويحث وزير العمل حسن شحاتة، الشباب دائمًا على العمل بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من فرص العمل والتدريب المهني التي تقدمها الوزارة للشباب للتأهيل لسوق العمل.

كما وجه شحاتة، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وتلقت وزارة العمل، من 48 شركة بالقطاع الخاص في 15 محافظة، طلبات بتوفير 3537 وظيفة في عددِ من التخصصات، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي على المعينين.

وتتوفر الوظائف في المحافظات التالية: القاهرة- الجيزة- القليوبية- المنوفية- سوهاج- البحيرة- الغربية- أسيوط- الدقهلية- الوادي الجديد- جنوب سيناء- السويس- الإسكندرية- بورسعيد- الإسماعيلية.

وظائف جديدة للشباب

والوظائف في التخصصات التالية:- مسئول إئتمان- مدخل بيانات data entry- موظفين استقبال فرع.

موردين عمالة- اخصائي توظيف- مسئول معمل- محاسبين.

بائعين- مشرف خطوط إنتاج- منسقين ميدانيين.

محقق- باحث اجتماعي- اخصائي تمويل0 عضو فريق.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي.

سكرتارية- أعمال إدارية- مدرسين جميع التخصصات.

أمين مخازن- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة- بائعين- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج.

أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.

وقالت وزارة العمل، إن التقديم على هذه الوظائف، يستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".