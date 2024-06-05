اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية ببيروت (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد متداولة للحظات الأولى لحادث إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية ببيروت.

محيط السفارة الأمريكية

وتظهر المشاهد تحرك شخص وخلفه سيارة عسكرية، في محيط السفارة الأمريكية، حيث أطلق هذا الشخص النار في محيط السفارة الأمريكية وتم التعامل معه وتم إطلاق النار عليه من قبل عناصر الجيش اللبناني وأصابته ونقل على إثر إصابته للمستشفى.

وبحث نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مع وزير الدفاع الوطني، حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، بحسب بيان عاجل أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

ويجري ميقاتي سلسلة اتصالات مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بشأن حادث إطلاق النار، ويطمئن على الأوضاع الأمنية داخل السفارة الأمريكية في بيروت.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن السفارة الأمريكية في بيروت، أنه لا إصابات في صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار.

انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت، وجود انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها.

وكان اندلع حريق في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تظاهرات شهدتها الشوارع عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أسفر عنه عدد كبير من الشهداء.

وشهد محيط السفارة في بيروت مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين المتضامنين مع قطاع غزة، والمنددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

أمريكا حذرت رعاياها من السفر إلي بيروت

وكانت أمريكا حذرت رعاياها من السفر إلي بيروت، وسمحت بمغادرة أفراد عائلات الموظفين الحكوميين في الخارجية الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ في لبنان، وذلك مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء بأنه سيكون "يوم غضب غير مسبوق" ضد الكيان الصهيوني وزيارة بايدن لها، عقب المجزرة المروعة التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة.