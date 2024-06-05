مدربه السابق: لم أدرب أليسون على هدفه في شباك بروميتش

تحدث الهولندي جون أختربرج مدرب حراس مرمى فريق ليفربول الانجليزي السابق عن لقطة هدف حارسه السابق، البرازيلي أليسون بيكر عندما سجل هدفا في شباك وست بروميتش ساهم في تواجد الريدز بالمربع الذهبي بعد الفوز عليهم والصعود إلى دوري أبطال أوروبا.

قال جون أختربرج في تصريحات تلفزيونية: هدف أليسون بيكر التاريخي كحارس لليفربول في مرمى وست بروميتش لم اقم بتدريبه على هذه الكرة.



وتابع: لكن انا صرخت عليه وقولت له تحرك امام المرمى وساهم مع زملائك وبالفعل سجل الهدف وحقق الانتصار ولكن لم احصل على اهدائه لي بالهدف.



وأضاف مدرب ليفربول السابق: تابعت أليسون بيكر في ٢٠١٣ وكان حارسا مميزا وحرصت على متابعته واستمررت على دراية بأحواله وعرفت انه لم يكن لنتعاقد معه حينما كان مع نادي روما.





وأستدرك: لكن بعد ذلك اخبرت النادى وبدوره قام كلوب بالحديث مع ادارة ليفربول واقنعهم ان بيكر هو الحارس الذي من الافضل انفاق الاموال عليه للتعاقد معه وبالفعل تألق مع الفريق.



وواصل: أليسون بيكر هو الحارس الافضل في العالم واذا غادر ليفربول علينا ان نبحث عن ضم حارس اخر بنفس امكانياته وقدراته الكبيرة.



وتابع: فعلنا افضل ما يمكننا في مساعدة بيكر بعد اصابته الطويلة من اجل العودة لمستواه المعهود وكان لدينا حارس بديل جيد، دوما ابحث عن افضل الامكانيات وافضل الحراس ولم يكن متاح لنا التعاقد مع كل الحراس المميزين بسبب تكاليفهم المالية المرتفعه.

وأتم: كنت دوما ابحث عن الافضل لنادي ليفربول سواء كان الحارس الاول او الثاني أو الثالث.

