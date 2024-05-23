النصر السعودي يفاضل بين اليسون بيكر و ايدرسون

دخل ثنائي حراسة المرمى اليسون بيكر و ايدرسون في حسابات نادي النصر السعودي وذلك ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة talksport الموثوقة في تقرير لها اليوم أن نادي النصر يستهدف الحارسين " اليسون، ايدرسون" للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي بعد قرار رحل الحارس الكولومبي أوسبينا.

موعد مباراة النصر والرياض اليوم بالدوري السعودي والقناة الناقلة

يستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية مع نظيره الرياض على أرضية ملعب فيصل بن فهد وذلك في إطار لقاءات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض فريق النصر مباراته وهو محتلًا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال صاحب الصدارة والمتوج بلقب الدوري السعودي عن الموسم الحالي.

أما الرياض فيقبع في المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي "روشن"، برصيد 31 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات و10 تعادلات، فيما نال 15 هزيمة.

موعد مباراة النصر والرياض والقناة الناقلة

تقام مباراة النصر والرياض، مساء اليوم الخميس 23 مايو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عيسى الحربين و محمد حسين اضرضور.