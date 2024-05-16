الصحف الانجليزية تحذر ليفربول من امكانية رحيل صلاح و أليسون للدوري السعودي

حذرت صحف انجليزية أدارة نادي ليفربول الانجليزي من امكانية فقد خدمات النجم المصري محمد صلاح و الحارس البرازيلي الدولي أليسون بيكر لمصلحة اندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة الجارديان الانجليزية ان محمد صلاح سيكون هدفا لعدد كبير من العروض من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية مثلما حدث في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مؤكدة ان نادي ليفربول رفض عرضا ضخما من نادي اتحاد جدة السعودي لانتقال محمد صلاح مقابل 150 مليون جنية استرليني نظرا لرؤية ادارة ليفربول ان محمد صلاح هو النجم الاول للفريق ولا يمكن تعويضه خاصة وان عرض نادي اتحاد جدة جاء في الايام الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية .

واضافت صحيفة الجارديان ان محمد صلاح سيتلقى بشكل مؤكد عروضا جديدة من الدوري السعودي بارقام كبيرة وهي ربما تغري المهاجم المصري الذي سيبلغ الشهر المقبل 32 عاما ترك ليفربول والانتقال الى الدوري السعودي .

اما اليسون بيكر فقد اكدت الجارديان ان الحارس البرازيلي تحت مجهر مجموعة من الاندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع حارس كبير بقيمة اليسون بيكر .

وقالت الجارديان أن على ادارة ليفربول سرعة الاستعداد لمواجهة تلك العروض حال رغبتها في الاحتفاظ بلاعبيها او تجهيز مكالبها للاندية السعودية في حالة موافقتها على انتقال النجمين الكبيرين خارج ليفربول وهو المستبعد .

يذكر ان محمد صلاح انضم الى ليفربول موسم 2017 / 2018 قادما من روما و في الموسم التالي انضم اليسون بيكر قادما من نفس النادي .