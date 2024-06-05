بلدية تشونغتشينغ الصينية تشكر محافظ أسوان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة

تلقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خطاب شكر من بلدية تشونغتشينغ الصينية على حسن الإستقبال الحار وكرم الضيافة لوفد البلدية أثناء زيارتهم لأسوان فى مايو المنقضى برئاسة السيد دان يانتشنغ نائب عمدة تشونغتشينغ ، وهو ما ترك لديهم إنطباعاً جميلاً لا ينسى ، معربين عن شكرهم لم تم تداوله من محادثات مثمرة مع المحافظ حول تعزيز التبادلات الودية والتعاون بين تشونج تشينج وأسوان.

يأتي ذلك فى إطار نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام لدولة الصين الصديقة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة.

وأكدوا على أن محافظة أسوان خلال السنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة فى البناء الحضرى ، وإزدهار للتنمية الإقتصادية ، وتوفير سبل العيش المُرضية لأهلها ، موضحين بأن تشونغتشينغ مدينة تاريخية وثقافية مشهورة فى الصين ، وغنية بالموارد الثقافية والسياحية ، والسرعة فى بناء مركز تصنيع وطنى متقدم مهم ، وعلى إستعداد لتعزيز التبادلات مع محافظة أسوان فى إطار علاقة المدن الشقيقة، ومواصلة تعميق التعاون العملى فى مجالات السياحة والآثار والتعليم والتجارة من أجل المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

وأختتم خطاب الشكر بالترحيب بوفد أسوان لزيارة تشونغتشينغ فى أى وقت يتناسب معه لمشاهدة السحر الفريد للمدينة الجبلية.

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان، عن تقديره وإعتزازه بهذا الشكر من وفد بلدية تشونغتشينغ حيث أن زيارتهم للمحافظة جاءت تأكيداً لعمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين، والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأكد على التعاون المثمر مع الجانب الصينى فى صناعات الرخام والجرانيت ، وما يقومون بتنفيذه فى هذا المجال بشكل إحترافى مما يعتبر مناخ جاذب للمزيد من الإستثمارات الصينية ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون فى الإكتشافات الأثرية ، والحفاظ على المواقع السياحية والأثرية المتنوعة .