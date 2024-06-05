شعبة الحلويات بغرفة القاهرة: معيار الجودة أهم ما يميز المنتج المصرى

توطين الصناعات وتطويرها تحت شعار "صنع في مصر" ..

أوضح سيد طه عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معيار الجودة أهم ما يميز المنتج المصرى الذى يتفوق على جميع المنتجات العالمية ، حيث يوجد فى مصر طفرة صناعية تحت عنوان "صنع فى مصر"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما لفت إلى جودة المنتج المحلى والتى شملت تصنيع كل المنتجات الغذائية بأيادى مصرية ماهرة ، خاصة مع دعم و إصرار الدولة على النهوض بتلك الصناعات الغذائية الهامة ، بالإضافة إلى إستخراج الجيلاتين المستخدم فى صناعة الحلوى من كبسولات الدواء ، بعد ماكنا نستورد الجيلاتين من الخارج ، ومن ناحية أخرى تطوير صناعة الجلود وتصديرها للخارج . وأضاف: أنه لا شك أن مصر قادرة علي المزيد من التطور فى الصناعات الغذائية ، حيث تم انشاء مصانع تعتمد على أفضل خدمات التكنولوجيا والجودة العالمية في تصنيع الاسناكس ، وبالفعل نصدر الآن إلى المملكة العربية السعودية و الامارات و الكويت والبحرين وصولاً إلى الخليج بالكامل .

وأوضح أن مصر الآن من أكبر دول العالم فى تصدير كل من الاسناكس (مقرمشات) وفول مني بستو ولب صني و كل الاطعمة الصحية ، وتوجد شركات مصرية عالمية فى صناعة المقرمشات الاسناكس والحلوى واللبان بدون مواد صناعية بأيادى مصرية ١٠٠% ويتم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى وجميع دول الخليج العربى .

وأشار إلى أهمية تطوير التعليم الفنى ومنها المعاهد الصناعية والتدريبية ، خاصة فى مجال تصنيع الماكينات وإتاحة القروض الميسرة بدون عراقيل روتينية واعفاءهم من الضرائب وتوفير الفرص التسويقية عن طريق معارض لتسويق المنتجات المصرية ، بمبلغ رمزى سنوياً ، بما يهدف إلى خدمة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، بمساعدة رجال الأعمال .

وأشار إلى أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المواد الغذائية ، بفضل القيادة الرشيدة ، بما يحقق التنمية الغذائية المستهدفة . موضحاً أنه بالتأكيد مع حملات مقاطعة جميع المنتجات المستوردة ، وقد سبق وقاطعنا العديد من المنتجات مثل المشروبات الغازية ، علما بأن فمصر الوحيدة القادرة على اطعام العالم ، بسبب الطفرة الزراعية والصناعية الكبيرة الحالية - بتوجيهات حكومية .

اقبال كثيف على الحلوى والاسناكس المصرى

سيد طه ، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة

إشادة عالمية بجودة المنتج المصرى

المنتجات المصرية " تكسب " أمام المستورد



