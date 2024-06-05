توطين الصناعات وتطويرها تحت شعار "صنع في مصر" ..
شعبة الحلويات بغرفة القاهرة: معيار الجودة أهم ما يميز المنتج المصرى
أوضح سيد طه عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معيار الجودة أهم ما يميز المنتج المصرى الذى يتفوق على جميع المنتجات العالمية ، حيث يوجد فى مصر طفرة صناعية تحت عنوان "صنع فى مصر"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .
كما لفت إلى جودة المنتج المحلى والتى شملت تصنيع كل المنتجات الغذائية بأيادى مصرية ماهرة ، خاصة مع دعم و إصرار الدولة على النهوض بتلك الصناعات الغذائية الهامة ، بالإضافة إلى إستخراج الجيلاتين المستخدم فى صناعة الحلوى من كبسولات الدواء ، بعد ماكنا نستورد الجيلاتين من الخارج ، ومن ناحية أخرى تطوير صناعة الجلود وتصديرها للخارج . وأضاف: أنه لا شك أن مصر قادرة علي المزيد من التطور فى الصناعات الغذائية ، حيث تم انشاء مصانع تعتمد على أفضل خدمات التكنولوجيا والجودة العالمية في تصنيع الاسناكس ، وبالفعل نصدر الآن إلى المملكة العربية السعودية و الامارات و الكويت والبحرين وصولاً إلى الخليج بالكامل .
وأوضح أن مصر الآن من أكبر دول العالم فى تصدير كل من الاسناكس (مقرمشات) وفول مني بستو ولب صني و كل الاطعمة الصحية ، وتوجد شركات مصرية عالمية فى صناعة المقرمشات الاسناكس والحلوى واللبان بدون مواد صناعية بأيادى مصرية ١٠٠% ويتم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى وجميع دول الخليج العربى .
وأشار إلى أهمية تطوير التعليم الفنى ومنها المعاهد الصناعية والتدريبية ، خاصة فى مجال تصنيع الماكينات وإتاحة القروض الميسرة بدون عراقيل روتينية واعفاءهم من الضرائب وتوفير الفرص التسويقية عن طريق معارض لتسويق المنتجات المصرية ، بمبلغ رمزى سنوياً ، بما يهدف إلى خدمة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، بمساعدة رجال الأعمال .
وأشار إلى أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المواد الغذائية ، بفضل القيادة الرشيدة ، بما يحقق التنمية الغذائية المستهدفة . موضحاً أنه بالتأكيد مع حملات مقاطعة جميع المنتجات المستوردة ، وقد سبق وقاطعنا العديد من المنتجات مثل المشروبات الغازية ، علما بأن فمصر الوحيدة القادرة على اطعام العالم ، بسبب الطفرة الزراعية والصناعية الكبيرة الحالية - بتوجيهات حكومية .