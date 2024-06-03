اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- خطاب التكليف يتضمن بناء الإنسان المصري والحفاظ على الأمن القومي
- تطوير ملفات التعليم والصحة والثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل
- "المالية": وثيقة السياسات الضريبية تحت الدراسة
- مصر تحمل إسرائيل مسئولية عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
- القاهرة تثمن جهود "مدريد" من القضية الفلسطينية وتدعو أوروبا للاقتداء بها