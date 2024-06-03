اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-