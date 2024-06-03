الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة".

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • خطاب التكليف يتضمن بناء الإنسان المصري والحفاظ على الأمن القومي
  • تطوير ملفات التعليم والصحة والثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل
  • "المالية": وثيقة السياسات الضريبية تحت الدراسة
  • مصر تحمل إسرائيل مسئولية عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • القاهرة تثمن جهود "مدريد" من القضية الفلسطينية وتدعو أوروبا للاقتداء بها
الجريدة الورقية