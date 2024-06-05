الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة والمحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية.. تصدرت محرك البحث في جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة والمحفاظات، خاصة عقب ظهورها  في العديد من المحافظات.

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غزة : أكثر من 3500 طفل مُعرضون لخطر الموت نتيجة التجويع وحرمانهم من التطعيمات

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اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية2024

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، من هنا 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، من هنا 

نتيجة  الشهادة  الإعدادي 2024 في محافظة الشرقية، من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادي 2024 في محافظة المنيا، من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية، من هنا 

 نتيجة  الشهادة الإعدادية 2024  في محافظة أسيوط، من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، مــن هنا   

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة شمال سيناء، من هنا 

نتيجةالشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، من هنا 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة سوهاج، من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسوان، من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الأقصر، من هنا 

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الجريدة الورقية