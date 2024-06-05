رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

تنشر بوابة الوفد رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، والذي من خلاله يمكنكم الاستعلام عن النتائج.

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اعتمد صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر كل الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.