اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية عن العام الدراسي2023/2024، ظهر اليوم الإثنين.

وقالت مصادر مسؤلة بمديرية التربية والتعليم ان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من المنتظراعلانها قبل ظهر اليوم، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة النتيجة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأدى نحو 27 ألف و878 طالب وطالبة بمدارس الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم والبكم الامتحانات التي انتهت في 25 مايو الماضي أمام 167 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن جميع أجهزة المحافظة اتمت خلال فترة الامتحانات توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ نحو 27 ألف و878 طالب وبلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول 78.58%.