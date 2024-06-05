ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الدواجن البيضاء الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو 2024، ارتفاعاً بقيمة تتراوح مابين اثنين جنيها إلى ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد، حيث تراوحت مابين إلى 97 جنيها إلي 98 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 119إلي121جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 135 إلى 137 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين110 إلى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 125 و128جنيها

وبلغت أسعار الأرانب مابين مابين 123 إلى 125جنيها للكيلو، وبلغت أسعار صدور الدواجن بالعظم 148 جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 165جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 204جنيها للكيلو، ووراك 105جنيها للكيلو ،وشاورما 204جنيها للكيلو، كبد صافي 128جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار بط فررنساوي مابين ي95إلي97جنيها للكيلو .