السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حلقة استثنائية عن العشر الأوائل من ذي الحجة ببرنامج واحد من الناس

حلقة استثنائية عن
حلقة استثنائية عن العشر الأوائل من ذي الحجة بـ واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، كلا من  الشيخ رمضان عبد الرازق ، والمنشد عبد اللطيف وهدان، في حلقة خاصة تتخللها نسائم ونفحات إيمانية وحلقة استثنائية عن العشر الاوائل من ذي الحجة  في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة قناة الحياة.

تفاصيل حلقة العشر الاوائل من ذي الحجة ببرنامج واحد من الناس 

وتتناول الحلقة الحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وهل الصيام سنة ام فرضا في العشر ايام الاولي من ذي الحجة ؟ وفضلها

كما تتناول الحلقة الحديث عن فريضة الحج لمن استطاع اليه سبيلا ، وفضل يوم عرفة ، كما تتخلل الحلقة العديد من الابتهالات والتواشيح الدينية.

موعد إذاعة برنامج واحد من الناس 

يشار إلى أن يذاع برنامج واحد من الناس، يو الاثنين المقبل في العاشرة مساء عبر شبكة  الحياة قنوات.

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