ندوة دينية لشباب الشرقية عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، ظهر غدا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان «فضائل العشر من ذى الحجة، والدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع».

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن وقائع الندوة سيتم بثها بشكل مباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني، عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتقديم أحمد عطية عبد الهادى سعد.

عضو نادي القيادات الشبابية وإدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وستضمن الندوة الحديث عن: فضل ومنزلة وتعظيم العشر الأوائل من ذي الحجة والحث على اغتنامهما، لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الله، أفضل الأعمال والعبادات المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أهم القيم والمبادئ التي اشتملت عليها خطبة الوداع، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق الانسان في خطبة الوداع، الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة؛ قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن (دور المرأة في المجتمع) وذلك بمركز شباب أبو جبر التابع لإدارة شباب الإبراهيمية، وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

دور المرأة داخل المجتمع والأسرة وسوق العمل

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور أحمد عبد الخالق المدرب المعتمد بتقديم الندوة، والذي أوضح فيها دور المرأة داخل المجتمع والاسرة وسوق العمل والسياسة والطب والعمل التطوعي؛ فللمرأة دور عظيم في كافة المجتمعات إذا ما تم توظيف دورها بشكل فعال، فهي حجر الاثاث في المجتمع سواء كان حضري أو ريفي أو صحراوي أو ساحلي أو قبلي، فالمرأة خلقت لتكون نواة الأسرة بجانب دورها كربة منزل ورائدة أعمال وطبيبة وفي مناصب سياسية رفيعة، وكذلك يبرز دورها بالعمل التطوعي.