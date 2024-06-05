الاحتلال يعتقل شباب من أريحا واستولت على مضخة باطون

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله للشباب الفلسطيني بدون وجه حق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، شابان من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واعتقلت المعتقل السابق محمد حمزة عبدالله طريق، وأمين عبد الرحيم قطاش، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت قرية كفر مالك شرق رام الله، واعتقلت أمجد قيس عبد المجيد بعيرات (25 عاما)، وأمير علاء محمد بعيرات (20 عاما)، فيما احتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات عرف منهم: عبد الغني محمد صايل فراج (27 عاما)، وقسام حسين محمد عوض (24 عاما)، وجهاد محمد حسني بعيرات (17 عام)، وغسان كامل حباس بعيرات (24 عاما)، وداهمت عدة منازل في القرية، واعتدت على المواطنين، وحققت معهم ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلا من: محمد حربي أبو عليا (42 عاما)، ويوسف محمد عبد الله نعسان (37عاما)، وعطاف عبد الله نعسان (44 عاما)، وعاصف عطية نعسان (47 عاما)، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، منها منزل المواطن عبد الكريم غنيمات.

وعلى صعيد آخر استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، على مضخة باطون من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واستولت على مضخة كانت تعمل في منزل قيد الإنشاء، وحطمت أعمدته في منطقة "واد عباس".