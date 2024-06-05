البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال مدربين عسكريين وقوات إلى أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، إن الإدارة الأمريكية ليس لديها خطط لإرسال مدربين عسكريين أو قوات إلى أوكرانيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال سوليفان، وهو في طريقه على متن طائرة الرئاسة متجهة إلى فرنسا :"كما قلنا عدة مرات، نحن لا نخطط لإرسال مستشارين عسكريين أو مدربين عسكريين أمريكيين لتدريب أوكرانيا وتدريب النقابات في أوكرانيا".

وأضاف: "في ألمانيا، تم تدريب حوالي 1000 جندي أوكراني على المعدات الغربية الصنع، ونحن على استعداد لمواصلة هذا التدريب، بل وتوسيع نطاقه".

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لقد أبلغنا ذلك بشكل مباشر، وكل التدريب الذي نقوم به يتم تنسيقه بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا، الذين أجرى العديد منهم أيضًا تدريبًا مكثفًا للأوكرانيين خارج أوكرانيا، وسنواصل القيام بذلك". أنني لن أخرج. إنهم يجعلونني أقول ذلك من جانبنا، ولا نخطط للقيام بمهمة تدريبية في أوكرانيا".

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، امس تعليقاً على مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست حول خطط فرنسا لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، قائلاً: "الأمر هو أن جميع المدربين الذين يدربون القوات الأوكرانية ليس لديهم حصانة من الهجمات الروسية ضدهم، سواء كانوا فرنسيين أم لا".

وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر دبلوماسية أن فرنسا قد ترسل مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على الرغم من خطر حدوث اشتباك مباشر مع روسيا.

وقد ترسل باريس عددا محدودا من المدربين في المرحلة الأولية، ثم تخطط لزيادته إلى عدة مئات، وقالت رويترز أيضًا إن هذه المهمة لن تعمل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.



احتفالات ذكرى الإنزال في نورماندي



ومن المقرر إقامة احتفالات رسمية لإحياء ذكرى الإنزال في نورماندي في يونيو 1944 في نورماندي وبريتاني في الفترة من 6 إلى 8 يونيو.

وسيقام الحدث على شاطئ أوماها في 6 يونيو وسيحضره 25 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن وملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث. كما تمت دعوة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي أواخر أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة من مشاريع القوانين التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي لاستئناف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وبلغت قيمة الحزمة 95 مليار دولار. ويشمل 61 مليار دولار لكييف.

وفور توقيع بايدن على مشاريع القوانين هذه، أعلن البنتاغون أنه سيرسل إلى أوكرانيا أسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار.

وخصصت واشنطن بعد ذلك الدفعة التالية من الأسلحة بقيمة 400 مليون دولار لكييف.