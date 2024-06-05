عاجل.. إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في جنين

أصيب شاب وطفل برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الكتف بمدينة جنين، فيما أصيب الطفل بالشظايا، ونقلا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها وكفر دان، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي بكثافة.

ولفت إلى أن حريقا اندلع في مركبة ومنزل في مخيم جنين، بعد استهدافهما من قبل جيش الاحتلال.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر دان، واحتجزت أفرادها، واعتقلت المواطن رشاد أبو الهيجا للضغط على نجله لتسليم نفسه، والمواطنين عوض صلاح ونجله قيس، فيما شرعت بتجريف الأراضي الزراعية في سهل كفر دان، وتخريب البنية التحتية في البلدة.