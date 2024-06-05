"أعلام تاريخية القائد صلاح الدين الأيوبي".. محاضرة بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

شهدت أيضا مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان " أعلام تاريخية- القائد صلاح الدين الأيوبي" تحدث فيها مصطفى محمد محمود مدير الموقع أن القائد صلاح الدين الأيوبي هو مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر والشام، وقد امتد سلطانه إلى شمال العراق وإلى بلاد اليمن اشتهر بلقبه السابق صلاح الدين فى سوريا قبل أن يصبح سلطانا لمصر وسمى بالملك الناصر فى عهده انتشر العدل بين الناس وحرر القدس من يد الصليبيين وقضى على الحملة الصليبية وعادت القدس عربية خالصة، توفي القائد صلاح الدين الأيوبي فى دمشق ودفن فى ضريح المدرسة العزيزية قرب الجامع الأموي.

واحتفالا بيوم البيئة العالمي عقد نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي بعنوان "غصن صغير" نفذتها نجاة شعبان اخصائي الطفل، وذلك بحضانة ديزني فكرة ورسوم ناهد حسين، شعر أحمد زرزور، تحكي القصة أن زراعة الغصن الصغير والاعتناء به حتى يصبح شجرة كبيرة مثمرة تحمي أيضا من حرارة الشمس، أعقبها ورشة فنية مع الأطفال، وقام الأطفال برسم بعض اللوحات المعبرة عن الأشجار والنباتات والمناطق الخضراء.

عرض فيلم نبيل أخصائي تجميل بفرع ثقافة الفيوم ..

وشهدت مكتبة الكعابي ورشة فنية من الورق نفذتها غادة عمر، بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي حيث تم عمل اشكال مختلفة من الورق، وأخرى من الخرز بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية نفذتها أماني عبد التواب مسئول النشاط بالمكتبة، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية، بالتعاون مع قسم السينما، عرض فيلم نبيل أخصائي تجميل بإشراف اميل الفنس.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.