محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات الخاصة بمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم

عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمسابقة النوابغ الدولية بشرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ومدير أوقاف جنوب سيناء، وكافة الادارات و الجهات المعنية والمشاركة في هذا الحدث الضخم.

يشار الي ان المسابقة ستبدأ يوم الخميس 25 يوليو وحتى يوم 28 يونيو 2024.

وذلك إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ولفت محافظ جنوب سيناء الي النجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى.

مسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء..

والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و 21 أبريل 2024م، وتم التنسيق مع وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن المسابقة زيارة جبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة..