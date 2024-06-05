البلوجر الاء احمد عبدالحليم في احدث اطلالة لها علي إنستجرام

شاركت الاء احمد عبدالحليم ، البلوجر الشهيرة، متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت الاء قاسم بإطلالة جذابة مرتدية ملابس صيفية عكست جمالها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة.

اعتادت الاء احمد عبدالحليم التي انطلق عليها اسم ولقب الاء قاسم ثم قامت على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالاناقة والجمال في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز الفاشون الاء قاسم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الاء في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتنوي البلوجر الشهيرة الاء احمد عبدالحليم في الفترة بعمل محتوي عن الفاشون وتنسيق الملابس وتساعد متابعينها علي تنسيق ملابسهم بشكل مميز ومختلف

من هي الاء قاسم؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.