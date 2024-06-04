شرب الحليب يسبب الحموضة وحرقة المعدة في هذه الحالة.. نصائح مهمة للوقاية

الحموضة واحدة من أبرز مشاكل الجهاز الهضمي التي يعاني منها العديد من الأشخاص، فأسبابها متنوعة، حيث يمكن أن تنتج عن العوامل المتعلقة بالنظام الغذائي، ونمط الحياة، والضغوطات اليومية، بالإضافة إلى بعض الحالات الصحية المعينة.

ما علاقة الحليب بالحموضة؟

على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الحليب يمكن أن يُخفف من حدة الحموضة وحرقة المعدة، إلا أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تناول الحليب إلى تفاقم الأعراض، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، حسب ما أشارت إليه موقع "هيلث شوت".

تتجلى الحموضة عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة في الصدر تمتد لأعلى نحو الحلق، وتعرف هذه الحالة بـ "حرقة المعدة". وقد يؤدي ارتداد الحمض المتكرر إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي، وهو حالة أكثر خطورة.

تتضمن المحفزات الشائعة للحموضة بعض الأطعمة مثل الأطعمة الزيتية، والأطعمة العالية الدهون، والجبن، والحليب الكامل، والزبدة، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتوتر، والنوم بعد تناول الطعام.

فهل يمكن أن يسبب الحليب الحموضة؟ بالنعم، فالحليب قد يُسبب حموضة المعدة لعدة أسباب. فعلى الرغم من أن الحليب قد يُوفر راحة مؤقتة من الحموضة لبعض الأشخاص، إلا أن تأثيره طويل الأمد قد يختلف.

واحدة من الأسباب التي تجعل الحليب يُسبب الحموضة هي تركيبته، حيث يُحفز الدهن الموجود في الحليب العضلة العاصرة المريئية السفلية على الاسترخاء، مما يُسمح لحمض المعدة بالصعود إلى المريء وتفاقم الأعراض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بروتينات الحليب قد تحفز إنتاج الجاسترين، وهو هرمون يُزيد من إفراز حمض المعدة، مما يُزيد من احتمالية تفاقم الحموضة عند تناول الحليب بكميات كبيرة أو كجزء من نظام غذائي غني بالدهون.

وتعتبر اللاكتوز، الذي هو نوع من السكر الموجود في الحليب، عاملًا آخر قد يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مما يُؤدي إلى زيادة الحموضة والارتجاع.

للتعامل مع الحموضة الناتجة عن الحليب، يُوصى باتباع بعض الخطوات البسيطة:

1. اختيار الحليب قليل الدسم أو البدائل النباتية مثل حليب اللوز أو الصويا.

2. تقليل استهلاك منتجات الألبان بشكل عام.

3. تقليل كمية تناول الحليب لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي.

4. تجنب النوم مباشرة بعد تناول الحليب.

5. استخدام الحليب الخالي من اللاكتوز لمنع الانزعاج الهضمي.

بشكل عام، فإن اختيار الأطعمة والمشروبات بعناية، وتقليل تناول المنتجات التي تُسبب الحموضة، يمكن للأشخاص تقليل احتمالية تفاقم الأعراض وتحسين جودة حياتهم.