ارتفاع ضحايا عقار ميت غمر المنهار إلى 5 ضحايا و8 مصابين

استمرار أعمال البحث تحت الأنقاض..

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار ميت غمر إلى 5 ضحايا و8 مصابين، وتم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض عن طريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، حيث تمكنت القوات من انتشال جثامين 3 حالات من المقيمين بالمنزل وهم ( سمر حسين حبيب 35 عام - رشا حسين حبيب 41 عام - يحيي محمد يحيي السيد 14 عام ) إضافة إلى إثنين من المارة بالشارع تصادف وجودهما أثناء انهيار المنزل وهما ( احمد محمد محمود هلال 23 عام - ربيع ابراهيم الجوهري 58 عام) ، بالإضافة إلي عدد ( 4 ) حالات إصابة من المقيمين بالمنزل وهم ( أحمد مروان نصرالدين 18 عام - عايده الوهيدي عبده 72 عام - سما محمد يحيي 12 عام - مي محمد العزب 32 عام ) تم نقلهم جميع الي مستشفي ميت غمر بواسطة سيارات الاسعاف .

إصابات أخرى

كما أصيب في الإنهياركل من« أحمد مروان- طالب بالصف الثالث الإعدادي، وسما محمد يحيى 12 عاما، ومي 40 عاما، وعايدة الوهيدي 74 عاما»، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنصورة.

ويتابع الدكتور أيمن مختار- محافظ الدقهلية، من داخل مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة «غرفة العمليات المركزية»، تداعيات حادث إنهيار أحد المنازل القديمة بمدينة ميت غمر، والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 أدوار ووقع الانهيار على إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي، كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به من المنزل.

موقع الحادث

وقد انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والنجدة، وقامت الفرق المختلفة من مديريات الخدمات وقطاعات المرافق بفصل كافة خدمات الكهرباء والغاز والمياه عن المنزل وإخلاء المنازل المجاورة وفرض كرون أمني حول المنطقة، وتم تسخير كافة الإمكانيات والمعدات بالوحدات المحلية وكافة القطاعات للبحث عن ناجين تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات، هذا وما زالت أعمال البحث من خلال فرق الإنقاذ جارية للبحث عن حالات وفاة أخرى أو مصابين.

معسكر إيواء

كما كلف الدكتور أيمن مختار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.

من جهة أخرى تتواصل جهود كافة الأجهزة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، وتستمر إدارة مرور ميت غمر بالتعاون مع مركز ومدينة ميت غمرلتيسير حركة السيارات وإفساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات والإنقاذ بموقع الحادث.

معدات ثقيلة تساهم في أعمال البحث