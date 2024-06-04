ويل سميث يتلقي هدية "أسورة نوبية" من شاب مصري

حرص النجم العالمي ويل سميث، على مشاركة جمهوره مقطع فيديو يوثق من خلاله تلقيه هدية من شاب مصري من النوبة.

حيث كان يتناول "سميث" بعض الطعام في أحد الفنادق ليفاجئ بتلقى هدية من شاب مصرى تتمثل في "أسورة".

وكان قرر النجم ويل سميث دعمه لإضراب نقابة ممثلي الشاشة المستمر منذ 14 يوليو الجاري، الذي يتزامن مع إضراب أعضاء نقابة الكتاب الأمريكيين، معبرا عن أهمية هذه اللحظة لكلا النقابتين، قائلا: "كما سمع بعضكم نقابتي.. نقابة ممثلي الشاشة في إضراب مع زملائنا الكتاب في نقابة الكتاب الأمريكية، إنها لحظة محورية في مهنتنا".

وأبدي ويل سميث امتنانه للمخرج آرون سبايزر والذي لعب دورا هاما في مسيرته التمثيلية التي تتجاوز الـ 33 عاما، قائلا: «بعد مرور 33 عامًا على مسيرتي كممثل وما زالت هناك بعض الأيام التي أشهر فيها بالتخبط أو عدم الانتماء بالرغم من كوني محظوظا بالعمل طوال تلك السنوات»، متابعا: «ولكن بفضل صديقي ومعلمي آرون سبايزر الذي ألقبه بـ (المدرب) تقل تلك الأيام التي أشعر فيها بعد الانتماء».

ويل سميث

ويل سميث يشكر الفنانين الصاعدين

كما وجه ويل سميث الشكر لـ سبايزر لدعم الفنانين الصاعدين، قائلا: “أنا ممتن للمدرب لمواصلة دعم هؤلاء الأشخاص الموهوبين بهذا الشكل الفني، وكنت محظوظًا بما يكفي للعمل لمدة ثلاثة عقود من حياتي”.

وكانت خطفت صورة النجم العالمي "ويل سميث"، وهو بجوار النجم المصري أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة النجم أحمد سعد الشخصية على "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد سعد صورة له برفقة النجم العالمي "ويل سميث"،وظهر"سميث"راقصًا على أغنية "سعد" الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، حضر الثاني خلال حفل بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية.

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وكان أحيا النجم المصري أحمد سعد الحفل، والتي كان يشارك بها أيضًا الممثل الأمريكي ويل سميث، وظهر ويل سميث بعد الحفل وهو يرقص مع الفنان أحمد سعد على أغنيته إيه اليوم الحلو ده، وسط تفاعل من قبل الجمهور.

كانت آخر حفلات النجم أحمد سعد في المملكة العربية السعودية في ذكري إحياء اليوم الوطني.