أيمن إسماعيل: مشروع القرن يتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة

أعرب المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، عن سعادته الغامرة بتدشين مشروع القرن وما يمثله من حدث تاريخي باعتباره الحلم الأكبر لجماهير النادي ومجالس الإدارات المتعاقبة على مر الأزمنة والعصور.

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جاء ذلك في مستهل كلمته خلال حفل النادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، للإعلان عن البدء في انشاء استاد الأهلي «مشروع القرن».

وأضاف أن الأهلي وجمهوره يستحق ما هو أبعد من فكرة بناء استاد، مؤكدًا أن المشروع يتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة تتضمن جانبًا تعليميًّا وآخر طبيًّا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الملحقات والخدمات المختلفة.

وشدد أيمن إسماعيل على أن واحدًا من الأهداف الرئيسية لمشروع الأهلي الجديد يتمثل في توفير كافة التسهيلات لجماهير النادي؛ للحضور اللائق لمباريات الأهلي دون مشقة، والتواجد في المدرجات قبل أي اللقاء بساعة - على الأكثر - وليس بعدد كبير من الساعات، وقضاء وقت ممتع وإيجابي خلال حضور المباريات.

وأكد أن جمهور الأهلي هو العنصر الأهم وراء نجاحات النادي وفرقه الرياضية، وتم الأخذ في الاعتبار عند وضع القواعد الأساسية للمشروع عدم اقتصار دوره على حضور المباريات فقط، ولكن قضاء ومعايشة وأجواء حقيقية مع الفريق في تدريباته والتواصل بشكل أكبر مع لاعبيه.

ووجه المهندس أيمن إسماعيل الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، على التفاني الكبير الذي يقدمه دائمًا في خدمة الأهلي، وعلى دوره الكبير في إنجاح خطوات المشروع، والتواصل المستمر من أجل المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التي تتعلق بالمشروع وخدماته المختلفة من أجل تحويل الحلم الأكبر إلى حقيقة تليق باسم وتاريخ الأهلي وجماهيره الوافية.