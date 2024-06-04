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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. انطلاق معسكر تدريب حكام الدوري الممتاز بالسويس

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق أمس الاثنين معسكر تدريب حكام الدوري المصري الممتاز، في أحد الفنادق بمحافظة السويس، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

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ويشمل المعسكر محاضرات نظرية، وتدريبات عملية في أرض الملعب، كما يشمل عرض الحالات التحكيمية البارزة خلال الموسم الحالي، واستعراض الأخطاء التي وقع بها بعض الحكام من أجل الاستفادة منها.

وتم تقسيم أيام المعسكر ليقام أمس واليوم لحكام الساحة وحكام تقنية الفيديو "VAR" بينما يشهد يوما الأربعاء والخميس تدريب الحكام المساعدين.

وشهد المعسكر تواجد جميع أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمهم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة ومحمد فاروق نائب الرئيس.

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