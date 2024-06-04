حسام حسن : رحلت عن الأهلي برغبتي ولا أمانع الانتقال للزمالك

تحدث حسام حسن مهاجم فريق سموحة ، عن فترة لعبه الماضية مع الأهلي ، وكثرة اصاباته التي تعرض لها في مشواره مع كرة القدم.





وقال مهاجم سموحة ، خلال تصريحات إعلامية ..- طموحاتي بلا حدود مع سموحة ، و الإصابة عطلتني في مشواري وكان لازم اتعب بزيادة عشان ارجع ألعب أساسي .



- سموحة يمر بمرحلة إحلال وتجديد. - أحمد سامي نجح في تعديل عقلية لاعبي سموحة - هدفنا التواجد في المربع الذهبي و الوصول إلي بطولة إفريقيا - الدوري هذا الموسم صعب بسبب رغبة جميع الأندية في المنافسة .

- بيراميدز ظهر بشكل جيد هذا الموسم وقادر علي المنافسة - الأهلي المنافس الأقرب لبيراميدز علي بطولة الدوري - الزمالك يمر بمرحلة إحلال وتجديد وهو خارج المنافسة علي الدوري - الداخلية والمقاولون الأقرب للهبوط هذا الموسم - سموحة تعرض للظلم بسبب لائحة المشاركة في البطولات الإفريقية.



- الانضمام للأهلي شرف ليا بس والتوفيق غاب عني - موسيماني مكنش مقتنع بيا ومش أنا لوحدي إللي اشتكيت من معاملته - موسيماني تعامل معي بطريقة غير لائقة ومينفعش يقولي هو أنت جبت كام جون.



- اخترت الرحيل عن الأهلي بسبب رغبة المشاركة في المباريات - مكنتش عايز أعمل مشكلة في الأهلي بسبب موسيماني - قعدت سنة ونص علي الدكة في الأهلي وطلبت الرحيل باحترام

- ارحب باللعب للزمالك لو تلقيت عرض رسمي - محمد عبد المنعم لازم يركز آكتر من كده ولسه عنده كتير ، بحب جمهور الأهلي جدا ويكفيني دعمه للاعبيه.

