المنتخب الوطني يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الغد استعدادًا للقاء بوركينا

يعقد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن ، مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء غد الأربعاء ، استعدادًا لملاقاة بوركينا فاسو بعد غد على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





وتقرر أن يفتح المنتخب مرانه لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام قبل خوض مرانه الختامي.

ويستعد المنتخب الوطني ، لملاقاة نظيره بوركينا فاسو بعد غد الخميس لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي وسيراليون.



وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.

وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات ، تضم كل مجموعة 6 منتخبات ، يتأهل منهم الأوائل مباشرة إلى كأس العالم بينما توجد فرصة أخرى لأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني للمشاركة في ملحق عالمي مع القارات الأخرى على بطاقة تأهل.



ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الخميس بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.