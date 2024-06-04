رئيس جامعة الأقصر يكرم مديرة فصل كونفوشيوس بمناسبة انتهاء فترة عملها

كرم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الدكتورة لي شوتشينغ مديرة فصل كونفوشيوس بالجامعة، بمناسبة انتهاء فترة عملها، حيث أهداها درع الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأهدت مديرة فصل كونفوشيوس، رئيس جامعة الأقصر هدية تذكارية؛ بمناسبة مشاركة الجانب الصيني في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الألسن الذي عقد في نهاية شهر أبريل الماضي.

وسبق أن وقع الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة لي شوتشينغ مديرة فصل كونفوشيوس ممثلاً لرئيس الجامعة الصينية، على الاتفاقية التي تتيح ظروفاً أفضل للتعاون و زيادة الدعم المادي واللوجيستي المقدم من الجانب الصيني بما يخدم طلاب كلية الألسن بجامعة الأقصر والمجتمع المحلي.

جاءت هذه الاتفاقية رغبة في الوصول لأفضل تهيئة وتنمية مستدامة لفصل كونفوشيوس المستقل بجامعة الأقصر، وطبقاً للاتفاقية بين مركز تعليم اللغة والتعاون في الصين وجامعة الأقصر لإنشاء فصل كونفوشيوس المستقل بالأقصر.