جنوب الوادي تُجمل الحرم الجامعي بميدانين جديدين

إفتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، ميدانين جديدين، بالحرم الجامعي، فى إطار الاهتمام بالشكل الجمالي وتطوير البنية التحتية، هما ميدان الكتاب امام مبنى المدينة الجامعية (أ )، وميدان المسلة.

قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ميدان الكتاب عبارة عن مجسم ميداني يحتوي على مجسمات الكتب الدالة على العلم تم تنفيذه بكلية التربية النوعية.

وبيّن الدكتور وائل بكرى رشيدى عميد كلية الاثار، أن ميدان المسلة يضم عنصرين من عناصر الحضارة المصرية القديمة وهما المسلة والكباش وتحتوى المسلة على بعض النصائح التعليمية باللغة الهيروغليفية من أستاذ للطالب قام باختيارها الدكتور أبو بكر عبد السلام بكلية الأثار.

تطوير قاعة المؤتمرات والبوابات

وتابع رئيس الجامعة، أعمال التطوير بقاعة المؤتمرات الكبرى والتى شهدت تركيب ثلاث شاشات جديدة وقدم ناصر حسين مدير قاعة المؤتمرات شرحا لعملية التطوير الشاملة اعمال الدهانات والاضاءة الجانبية وتركيب ستائر وابواب اضافية كما

تفقد رئيس الجامعة بوابة الطلاب رقم (5) والتى تربط الجامعة بالكليات المختلفة وتخفف الضغط عن باقى بوابات الجامعة وبوابة كلية الطب البيطرى التى يجرى تنفيذها .

كما تفقد رئيس الجامعة شارع الجامعة الاهلية والذى يربطها بالجامعة الام وقدم الدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة شرحا لمراحل العمل مؤكدا ان هذا الطريق يساهم في التيسير على طلاب الجامعة الاهلية عملية انتقالهم.

وتابع رئيس الجامعة عملية تنفيذ جمالى أمام مبنى رئاسة الجامعة، يقام عليه مسرح مكشوف ويتم ربطه بالحديقة المقامة خلفه كما تابع تنفيذ رصف الطريق الذى يربط بين كلية الإعلام ومبنى رئاسة الجامعة .

مبني إدارة الجامعة

وإطلع رئيس الجامعة، على مبنى رئاسة الجامعة والذى يجرى تقسيم الدور الأرضى الى 16 إدارة عامة تتبعها اداراتها الفرعية ويتم في القريب نفس التقسيم بكلية الاعلام على ان يتم ربط المبنيين بممشى .

واستعرض رئيس الجامعة خطة التطوير التى تم تنفيذها بالمبنى والتى تضمنت قاعة مجلس الجامعة التى تم تطويرها على اعلى مستوى بالإضافة الى قاعة كبار الزوار وقاعة المؤتمرات الصغرى وقاعة لورش العمل وغيرها من التطويرات وفى نهاية الجولة تفقد رئيس الجامعة محطة توزيع الكهرباء بالجامعة والتى تم تركيب شبكة انذار ووسائل اطفاء حريق بها

رافق رئيس الجامعة، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى ، وطروب طلبة امين الجامعة المساعد ، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الادارية