مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة
تسير مصر للطيران غداً الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع
10 رحلة القاهرة - جدة
1 رحلة الأقصر - جدة
5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة
1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة
2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة
1 رحلة القاهرة - الطائف
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.