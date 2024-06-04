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الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

بوابة الوفد الإلكترونية

تسير مصر للطيران غداً الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع

10 رحلة القاهرة - جدة
1 رحلة الأقصر - جدة
5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة 
2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة
1  رحلة القاهرة - الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

الجريدة الورقية