التجاري وفا يتعاون مع السويدي لتحفيز الاستثمارات في "السخنة 360"

وقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت والمهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك مذكرة تعاون بين كلاً من البنك وشركة السويدي للتنمية الصناعية لمدة ثلاثة سنوات بهدف توفير وتسريع الخدمات المصرفية للمستثمرين في مدينة "السخنة 360"

وهي مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشمل مشروعات في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل الصناعات الدوائية، الكيماويات، الأسمدة، الأغذية والمشروبات.

أكد معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت التزام التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الصناعية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

قال محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، على أهمية تمكين عملاء ومستثمري سخنة 360 بحلول مصرفية متكاملة مقدمة بالتعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت.

فضلاً عن أن هذا التعاون يعد تأكيداً على التزام الشركة تجاه عملائها بتقديم معيار جديد للاستثمار من خلال توفير الحلول المختلفة للتمويل مما يساهم في تحقيق اهداف العملاء من زيادة الإنتاج والصادرات.

سيقوم التجاري وفا بنك إيجيبت بتوفير وتسهيل الخدمات المصرفية التي يحتاجها المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مدينة "السخنة 360".

من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وكذلك خدمات الدفع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الخزانة، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات تمويل التجارة، وأي خدمات مالية أخرى تندرج تحت الأنشطة المصرفية التي يقدمها البنك.

تقوم شركة السويدي للتنمية الصناعية بتصميم وتطوير مشروع "السخنة 360" الذي يمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه وفقًا لدراسات دقيقة بالتعاون مع نخبة من أكفأ الخبراء العالميين لضمان توفير جميع المتطلبات الأساسية لإقامة مدينة صناعية مستدامة وذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المصنعين والمستثمرين في المنطقة.

ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي تعد مركزًا للتجارة الداخلية في مصر وعلى طرق التجارة الرئيسية مع قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتميز المشروع الفريد بطبيعته المتوازنة والمتكاملة والابتكارية، حيث يعد وجهة للمشروعات الصناعية، واللوجستية، والسكنية، والتجارية، والتعليمية.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف النمو والتوسع للشركات المستثمرة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في مصر من خلال دعم الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال مثالية وتنفيذ أعلى معايير الاستدامة لخلق وتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تطوير مختلف القطاعات الصناعية مما يأتي متماشياً مع استراتيجية التجاري وفا بنك إيجيبت وشركة السويدي للتنمية الصناعية.