استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ؛ رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له اليوم في قصر الاستقلال .

حيث رحب الرئيس الكازاخي بالوفد مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، لافتا إلي العلاقات المميزة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشيرا إلي اللقاء الذي جمعهما سوياً في الصين، وكان له أثر كبير في تدعيم أواصر الصداقة بينهما.

رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بقصر الاستقلال

وقال" توكاييف " أن علاقة البلدين استراتيجية، وأن مصر بوابة افريقيا، وكازاخستان طريق دولي؛ الأمر الذي ينبغي البناء على أساسه في تطوير العلاقات المصرية الكازاخية.

ومن جانبه؛ أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بحسن الاستقبال الذي لقيه الوفد المصري مؤكداً أن ذلك يعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر و كازاخستان.

ونقل المستشار " عبد الرازق" تحيات الرئيس السيسي لنظيره الكازاخستاني.. مؤكداً على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية برلمانياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وأكد رئيس كازاخستان أنه يثمن مواقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بمحاولات الرئيس السيسي الدؤوبة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وشدد الرئيس الكازاخي على ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً ان بلاده تعمل علي زيادة عدد السائحين لمصر وكذلك زيادة التبادل التجاري.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية في كازاخستان والنواب د محمد شوقي العنانى، جمال عبد الظاهر ومجدي سليم أعضاء مجلس الشيوخ.