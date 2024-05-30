رئيس مجلس الشيوخ يزور العاصمة الأوزبكية طشقند

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأوزبكية طشقند تلبيه لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكى السيدة تنزيلا ناربابيفا .

و قد استهل الوفد برئاسة "عبد الرازق " لقاءاته بالاجتماع مع السيد نور الدين اسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعى الأوزبكى واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين، ثم عقب ذلك ااجتمع "عبد الرازق" مع السيدة تنزيلا ناربابيفا ، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكى حيث ناقش الجانبان آليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية.

وتأتى الزيارة فى إطار تعزيز سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان .

و اتصالا بذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين لتطوير علاقات الصداقة و التفاهم فى المجالات ذات الاهتمام المشترك .

و قد قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للاستقلال بطشقند .

هذا ؛ ويضم الوفد المصرى كل من : المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ ،و السادة النواب محمد شوقى العنانى ، جمال عبد الظاهر، مجدى سليم.