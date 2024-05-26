وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا يستقبل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

استقبل حمادة عرفة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، وفدًا من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة، لمناقشة خطة الوزارة فى دعم أعضاء النموذج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ضم الوفد: عبدالرحمن أبوزكير، سيد فتحي، مصطفى محمود رشيدي، مصطفى أبوعميرة، جويد عرفات، محمود عزت القاضي وشيماء سيف الدين.

وخلال اللقاء؛ أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا، على اهتمام القيادة السياسة بدعم وتمكين الشباب، وتقديم الدعم اللامحدود لهم، لأنهم عماد الأمة ومستقبلها، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يشكل أحد ركائز الجمهورية الجديدة، لأن القيادة السياسية تمكن الشباب سياسيًا واقتصاديًا من خلال البرامج التدريبية المؤهلة للقيادة، ومن بينها نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة و راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بالوزارة.

وحث حمادة عرفة، أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة، على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من البرنامج الذي يساهم في صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، ليكونوا مؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية، وتولى المواقع القيادية، مرحبًا بالتعاون مع أعضاء النموذج فى شتى الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة، ووعد بعقد لقاء شهري بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية للاستماع إلى مطالب ورؤى الشباب، باعتبارهم أحد دعائم الدولة المصرية نحو النهوض والتقدم.

من جانبهم أعرب أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، عن خالص امتنانهم بهذا اللقاء المثمر، داعين الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مثمنين جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في دعم الشباب ودمجهم فى البرامج المؤهلة لتولى المواقع القيادية.

وفى سياقا منفصل، كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المعلمة ابتسام مرتضى عبد الواحد بمدرسة اللواء سمير خلف الله للغات التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة المعلمة الفعالة، في حضور الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام و هبة سالم موجه عام رياض الاطفال بالمديرية و اسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .