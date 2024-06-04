رفع 780 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأكد أنه تم رفع 600 طن مخلفات بلديه و 100طن اتربه و 80طن مخلفات صلبه و ناتج تقليم أشجار بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركز المنصورة بحمله النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافة فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة حيث تم تقليم أشجار الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وشجره الدر وعروس النيل وصباح الخير يا مصر و قناه السويس وسعد زغلول وتم غسيل ارصفه المشايه وشارع بورسعيد وكوبري المرور و غسيل الأرصفة وأماكن الانتظار بشا رع المشاية وكذا ترميم الارصفه بشارع العبور وتم زراعه اشجار مثمره بمداخل المنصوره ودهان الارصفه والنيوجيرسي بمداخل مدينه المنصورة.

واستمرت أعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد والجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر وشوارع الترعه وكلية الاداب و العبور و ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله والثانويه والمدير و البداله و الدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشوارع محمود شاهين والخلطه الاسفلتيه والسيد سليم وفي نطاق مركز المنصورة.

وأكد المحافظ ، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.



