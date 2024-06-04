خارجية قبرص: مذكرة التفاهم بشأن العمالة المصرية خطوة مهمة للتعاون الاقتصادي

أكد وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقبرص، القائمة على الصدق والثقة والتضامن والروابط التاريخية.

مناقشة جميع التحديات التي يواجه كلتا الدولتين

وقال «كومبوس»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، بثته القاهرة الإخبارية، إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الرؤية المشتركة حول الخطوات السياسية المستقبلية وتحقيق الرخاء الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة جميع التحديات التي يواجه كلتا الدولتين.

توقيع مذاكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص

وأشاد بتوقيع مذاكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، والتي وصفها بأنها خطوة ممتازة نحو تحقيق التعاون في المجال الاقتصادي، موضحا أن هذه المهمة ستكتمل في 4 أشهر وتعتبر مثالا ونموذجا حول الإرادة السياسية في إنجاز هذه الاتفاقية، ذلك له فائدة مشتركة للاقتصاديين المصري والقبرصي.

جدير بالذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، قال إن العمل مستمر بين مصر وقبرص لتعزيز العلاقات بكافة المجالات، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين تطورت لتصبح علاقة استراتيجة حقيقية، يراعي فيها كل طرف مصالح الطرف الآخر، والعمل على إيجاد مجالات تعاون وتنمية الفرص بشكل مستمر.

وأضاف أن المباحثات اليوم تركزت على العلاقات الثنائية، واستعراض كافة أوجه التعاون والمجالات التي تحتاج المزيد من المتابعة حتى نصل إلى النتائج المرجوة، معربًا عن تطلعه لتحديد موعدا لعقد اللجنة الحكومية الحكومية العليا على مستوى الرئيسين، وإعطاء قوة دفع جديدة، مشيرة إلى أهمية الإعداد الجيد لهذه المناسبة.

وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن العمالة المصرية في قبرص

وشدد شكري على أن مصر وقبرص واليونان تجمعهم علاقة ثلاثية وتطلع القاهرة لتحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية جيدة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ورؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.

ونوه إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره القبرصين منذ قليل، فيما يخص العمالة المصرية في قبرص، وهو مجال مهم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والتكامل فيما بينهما، حتى تستطيع العمالة المصرية العمل وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، ما له عوائد اقتصادية بالنسبة لمصر.