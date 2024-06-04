رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق وإبداعات طلاب الكلية من مختلف الجنسيات.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالجهود المبذولة من قبل الكلية في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

ورحب رئيس جامعة حلوان بكلا من الدكتور عبد الرحمن الرجعان المستشار الثقافي لدولة الكويت، وشهاب بن احمد المرضوف سكرتير أول سفارة سلطنة عمان بالقاهرة.

جامعة حلوان تسلط الضوء على مواهب الطلاب

رئيس جامعة حلوان يشاهد الأعمال الفنية

وأكد رئيس جامعة حلوان أن فعاليات المعرض تسلط الضوء على مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية.



وخلال جولته في المعرض، شاهد رئيس جامعة حلوان الأعمال الفنية المعروضة واستمع لشرح الطلاب عن أفكارهم وتفاصيل إنجازاتهم، معربًا عن إعجابه بالتنوع الثقافي والأساليب الفنية المتميزة.

معرض الطلاب الوافدين في جامعة حلوان

وأكد الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية في جامعة حلوان، أن المعرض فرصة لتعزيز التفاعل الثقافي والتعاون بين الطلاب والأساتذة والمجتمع الجامعي، والتعريف بثقافات وأساليب فنية جديدة.

تم افتتاح المعرض بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.