نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن إرتفاع اسعار البطاطس كان متوقعا، وحذرنا منه في شهر ديسمبر الماضي لافتاً إلى أن كيلو البطاطس ارتفع في السوق المحلي لنحو 20 جنيه للكيلو.

وأضاف عبدالرحمن، أن السبب الاساسي في إرتفاع اسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروه الصيفية، والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف فبراير بتقاوي مستوردة، وتمثل هذه العروه نحو 30% من اجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر والتي تصل الي 600 الف فدان تزرع في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه وننتج ما يقارب 7.5 مليون طن بطاطس سنويا

وتابع عبدالرحمن، أن سبب تقلص المساحة وقلة الإنتاج هو إرتفاع اسعار تقاوي البطاطس المستورده إلى نحو 100 الف جنيه للطن بسبب نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم والذي وصل الي 110 الف طن من أصل 140 الف طن يحتاجها المزراعين لزراعة العروه الصيفيه مما اجبر بعض المزراعين للزراعه بتقاوي محليه اقل إنتاجا وأرخص سعرا وعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفا من الخسائر حيث تمثل التقاوي نحو60% من تكلفة زراعة البطاطس

وأشار ابوصدام، إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس وتعدد الحلقات الوسيطه يزيد اسعارها علي المستهلك ومع قلة الانتاج واتجاه التجار لتخزين البطاطس املا في زيادة الارباح حيث يستخدم انتاج هذه العروه كتقاوي للعروتين الشتويه والخريفية بأسعار مجزيه أدى إلى إرتفاع أسعار البطاطس

وأكد عبدالرحمن، أنه حذر منذ شهور من نية بعض المزارعين العزوف عن زراعة البطاطس لارتفاع اسعار التقاوي وتدني اسعار البطاطس في الاونه الاخيره وان ذلك سوف يؤدي لارتفاع اسعار البطاطس ولكن لم يستمع احد الي تلك التحذيرات ولم تؤخذ علي محمل الجد من قبل المعنيين، مؤكداً أن استغلال واحتكار تجار البطاطس هو السبب الرئيسي في إرتفاع اسعار التقاوي المستوردة والمحلية ووراء قلة صادرات مصر من تقاوي البطاطس، حيث يحتاج زراعة فدان بطاطس إلى 750 كيلو من درنات البطاطس لينتج نحو 10 أطنان في المتوسط من البطاطس.