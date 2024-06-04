عناني: الأمن القومي المصري من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة (شاهد)

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقبلين الجدد، إن التغير الوزاري استحقاق دستوري بعد الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لضخ دماء جديدة وخبرات مختلفة داخل كيان كل وزارة للوصول لأفضل النتائج في جميع مؤسسات الدولة.

تكليف مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل تكريما للوزارة

ووجه «عناني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، الشكر للوزارة السابقة لما بذلته من جهد، موضحا أن تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل تكريما للوزارة كلها.

وأشار إلى ان التكليفات التي وردت من الرئيس السيسي مهمة للغاية، وتحدد معاير الاختيار في المرحلة المقبلة بما تطلبه من جهد وخبرات معينة للمساعدة في وإنجاز الملفات التي بدأت والملفات المطلوب تحقيقها في المرحلة القادمة.

الأمن القومي المصري يمثل إحدى المهام الرئيسية للحكومة الجديدة

وشدد على أن الأمن القومي المصري يمثل إحدى المهام الرئيسية للحكومة الجديدة، موضحا أن هناك معاير معينة ستفرض نفسها لما تطلبه الملفات الواجب إنجازها، مؤكدا أن الملف الاقتصادي سيبقي معني بشكل كبير فهناك تكليفات كبيرة خاصة بهذا الملف نحو التغلب على العقبات الاقتصادية التي تواجه العالم بأكمله، وألقته بظلالها على الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات.

وفي السياق ينص الدستورعلى أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي حالة لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وتوقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات متلفزة إعلان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعرض على البرلمان أولًا وبعد الموافقة عليها تؤدي اليمين الدستورية، ويكلفها الرئيس السيسي بالمهام الجديدة.

وشدد الرئيس السيسي على مراعاة الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، في اختيار الحكومة، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.