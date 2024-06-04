الإصلاح والنهضة: مدبولي مُقاتل وتولى رئاسة الحكومة في ظروف قاسية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شخصية وطنية ومقاتلة، موضحا أنه تولى الحكومة في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، مشيرا إلى أنه مر بالعديد من الأزمات مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يحدث في غزة.

على الرغم من كل هذه الأزمات إلا أن الحكومة أنجزت أمور مهمة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه على الرغم من كل هذه الأزمات إلا أن الحكومة أنجزت أمور مهمة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومن أهمهما مؤسسة «حياة كريمة»، إضافة إلى إنجازات الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.

حكومة السابقة مثلما كان لها إنجازات إدارية وفنية كان هناك مجموعة من الملاحظات على أدائها

وأشار إلى أن الحكومة السابقة مثلما كان لها إنجازات إدارية وفنية كان هناك مجموعة من الملاحظات على أدائها، لافتا إلى أن هذه الملاحظات يجب معالجتها في المرحلة الجديدة، موضحا أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة، بالأخص لأنها بذلت كثيرا من المجهودات في الـ10 أعوام الماضية.

جدير بالذكر أنه عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء بتشكيل حكومة جديدة أمس، شغل الرأي العام المصري، الموعد الرسمي للإعلان عن تشكيل الحكومة، والإعلان عنها، حيث شهدت مصر منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن ثلاث حكومات.

وكان الرئيس السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات.

وفي السياق ينص الدستورعلى أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي حالة لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وتوقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات متلفزة إعلان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعرض على البرلمان أولًا وبعد الموافقة عليها تؤدي اليمين الدستورية، ويكلفها الرئيس السيسي بالمهام الجديدة.

وشدد الرئيس السيسي على مراعاة الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، في اختيار الحكومة، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.